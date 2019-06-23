Воронежские туристы в Грузии: «Хозяйка посоветовала нам на всякий случай говорить по-английски!»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-23T15:19:57+03:00

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Россиянам не рекомендуют посещать Грузию во избежание дальнейших провокаций с нашими соотечественниками. С 8 июля, согласно указу Президента РФ, в страну вина и хачапури перестанут летать самолеты. Но на момент конфликта, который случился 20 июня в Тбилиси, в стране уже находились тысячи наших соотечественников, в том числе, и воронежских туристов. Они рассказали «Комсомолке» о ситуации в столице Грузии на данный момент.

- 22 июня видели толпу протестующих у здания старого парламента на проспекте Шота Руставели. Вечером Тбилиси усиленно делал вид, что остался таким же приветливым для туристов. Все так же мило улыбались девушки, продающие мороженое. Все так же в ответ на наши вопросы о митингах таксисты отмахивались: «Э, это политика, это вас не коснется. Никто не обидит человека, который просто приехал посмотреть Тбилиси», - рассказал «Комсомолке» воронежец Павел Васильев. - Один из местных жителей, вступивший с нами в беседу, даже готов был дать тысячу долларов, что на нас никто не посмотрит косо. Но расслабиться уже не получается. Тихие улочки заставлены полицейскими автомобилями, на центральных - много людей с флагами, которые что-то скандируют. Наша квартирная хозяйка неожиданно заявила: «А вы знаете английский? Говорите лучше везде по-английски».

На улицах Тбились полно полицейских машин.Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ

Воронежцы до волны протестов очень любили отдыхать в Тбилиси. В конце апреля 2019-го в столицу Грузии начались из Воронежа прямые авиарейсы. На майские праздники было впечатление, что половина жителей столицы Черноземья приехали в Тбилиси - на улицах было множество машин и туристических автобусов с воронежскими номерами.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Причиной их стал визит российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов сел на место спикера грузинского парламента и обращался к залу на русском языке. По мнению Гаврилова, грузинская оппозиция намеренно спровоцировала конфликт. В ходе столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов пострадали более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU