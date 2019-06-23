В центре Воронежа машина "Яндекс.такси" сбила мопед: пострадал ребенок
Авария случилась на улице 20-летия ВЛКСМ
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23 июня около 13 часов дня в центре Воронежа машина "Яндекс.такси" врезалась в мопед. Авария случилась возле мини-отеля на улице 20 лет ВЛКСМ. От удара у такси отлетел госномер, у мопеда смят перед.
В аварии пострадал ребенок: по сообщениям очевидцев, мальчик лет 8-10, пассажир мопеда, жаловался на боль в животе. Водитель мопеда, по всей видимости, его отец, увез его на попутке в больницу.
За рулем такси был водитель возраста 25-35 лет.
Фото аварии подгрузим немного позже.
ИСТОЧНИК KP.RU