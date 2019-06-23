2019-06-23T13:42:53+03:00
Общество

Крупная коммунальная авария в Воронеже: жителям Советского района организовали подвоз воды

Набрать воду для технических нужд можно по восьми адресам
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже продолжают ликвидировать аварию трубопровода на Пешестрелецкой, 100, которая оставила без воды жителей Советского района. Утечка воды на поверхность прекратилась после того, как перекрыли трубу диаметром 900 мм, на месте аварии работает техника и коммунальщики, чтобы водовод отремонтировать. Тем временем специалисты произвели комплекс технологических переключений, чтобы восстановить по резервным линиям водоснабжение домов, попавших в зону ограничения.

- Вода в системе есть, в связи с нехваткой давления, она не доходит до верхних этажей. Управление ЖКХ и управа Советского района дали указание обслуживающим жилье организациям там, где есть техническая возможность, вывести краны из подвалов и с первых этажей. По мере роста давления в системе вода постепенно будет подниматься выше, - сообщили в мэрии.

Одновременно в Советском районе организован подвоз технической воды для хозяйственно-бытовых нужд - по адресам:

- ул. Комарова 2,

- ул. Комарова 13,

- ул. Маршака 28,

- ул. Южно-Моравская 24,

- ул. Пешестрелецкая 100,

- Юлюса Янониса 4,

- Любы Шевцовой 21,

- Пешестрелецкая 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже ожидается жара до +36
В Воронеже «Хендай Крета» сбил 13-летнего велосипедиста
В Воронежской области гидроцикл перевернул резиновую лодку с шестью отдыхающими
В Воронежской области катер наехал на женщину
У жителей Советском района Воронежа упал напор воды из-за прорыва трубы
Под Воронежем погиб скутерист
Трио из Швейцарии сыграет воронежцам джаз
В Воронеже этим летом вдвое вырос интерес к кондиционерам
В Воронеже после столкновения отечественных легковушек пострадала женщина-пешеход
В Воронежской области разыскивают пенсионера с телескопической палкой
В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую мотоциклиста при повороте
Воронежцы вновь жалуются на захватившую город вонь
В Воронеже на Московском проспекте сбили двух пешеходов
На воронежской трассе «Шевроле Авео» улетел в отбойник
Юный мотоциклист столкнулся с отечественной легковушкой в Воронеже
Воронежские автомобилисты просят оградить улицу у Центрального рынка от пешеходов