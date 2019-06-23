Крупная коммунальная авария в Воронеже: жителям Советского района организовали подвоз воды

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-23T13:42:53+03:00

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В Воронеже продолжают ликвидировать аварию трубопровода на Пешестрелецкой, 100, которая оставила без воды жителей Советского района. Утечка воды на поверхность прекратилась после того, как перекрыли трубу диаметром 900 мм, на месте аварии работает техника и коммунальщики, чтобы водовод отремонтировать. Тем временем специалисты произвели комплекс технологических переключений, чтобы восстановить по резервным линиям водоснабжение домов, попавших в зону ограничения.

- Вода в системе есть, в связи с нехваткой давления, она не доходит до верхних этажей. Управление ЖКХ и управа Советского района дали указание обслуживающим жилье организациям там, где есть техническая возможность, вывести краны из подвалов и с первых этажей. По мере роста давления в системе вода постепенно будет подниматься выше, - сообщили в мэрии.

Одновременно в Советском районе организован подвоз технической воды для хозяйственно-бытовых нужд - по адресам:

- ул. Комарова 2,

- ул. Комарова 13,

- ул. Маршака 28,

- ул. Южно-Моравская 24,

- ул. Пешестрелецкая 100,

- Юлюса Янониса 4,

- Любы Шевцовой 21,

- Пешестрелецкая 64.

ИСТОЧНИК KP.RU