2019-06-23T13:14:48+03:00
Общество

В Воронеже ожидается жара до +36

Спасатели объявили штормовое предупреждение
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупреждают воронежцев об усилении жары. В понедельник, 24 июня, ожидается, что температура в дневное время поднимется до +36 градусов.

В такой зной лучше не находиться на улице, не заниматься физическими нагрузками, носить свободную одежду светлых оттенков их льна, хлопка, вискозы и шелка, обязательно надевать головные уборы. Необходимо пить больше жидкости (берите с собой бутылочку воды, если выходите из дома), при возможности принимайте прохладный душ. И чаще звоните и навещайте пожилых родственников.

В случае ЧП звоните 101 (с мобильных и стационарных телефонов), 112 (с мобильных телефонов) и по телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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