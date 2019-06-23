2019-06-23T10:45:18+03:00
Общество

У жителей Советском района Воронежа упал напор воды из-за прорыва трубы

Аварию пытаются ликвидировать под контролем городских чиновников
Ярослав ИВАНОВ
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На Пешестрелецкой, 100 из земли льют потоки воды. Масштабная утечка произошла из-за повреждения магистрального чугунного водовода. Трубу диаметром 900 мм перекрыли. Каков характер повреждения, коммунальщики смогут оценить после того, как раскопают место утечки, сейчас там отводят воду. Ход восстановительных работ контролирует руководство Водоканала и руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

- Из-за аварии в домах жителей Советского района может наблюдаться частичное снижение давления на верхних этажах, особенно в периоды пикового разбора. При необходимости будет организован подвоз технической и питьевой воды. Прилагается максимум усилий для ликвидации аварийной ситуации в сжатые сроки, - сообщили в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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