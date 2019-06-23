Под Воронежем погиб скутерист

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-23T10:30:46+03:00

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За 22 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 98 ДТП, половина из них произошла в столице Черноземья. В восьми авариях пострадали 13 человек, один погиб.

Примерно в 1.20 авария со смертельным исходом случилась в Репьевском районе. В селе Осадчее 37-летний москвич на скутере «Аутлендер-Спорт», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и вылетел в кювет. Его вместе с 37-летним пассажиром отвезли в больницу, где водитель скутера скончался.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU