Трио из Швейцарии сыграет воронежцам джаз

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-23T09:41:03+03:00

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29 июня в Воронеже выступит фортепианное трио классического формата Florian Favre Trio. Швейцарцы сыграют в книжном клубе "Петровский" современный европейский джаз.

Пианист Флориан Фавр - восходящая звезда и один из самых заметных музыкантов своего поколения. Оригинальный и ясный взгляд на современную музыку позволяет музыканту создавать понятный, чувственный, изумительный джаз. Музыку, которая имеет свои сложности и особенности, но предназначена не только для интеллектуалов и не требует от слушателя обладания глубокими теоретическими знаниями.

В 2013-м этот коллектив выпустил свой первый альбом T’inquiète pas, ça va aller, в 2016-м на Traumton Records вышел второй, названный Ur. До этого времени в трио играл барабанщик Артур Гнатек, однако в последние годы его собственная карьера стремительно пошла вверх, поэтому в составе трио Фавра его заменил молодой музыкант из Парижа, по случайности - тезка своего предшественника, Артюр Алар. Он играет на третьем диске трио, выпущенном Traumton Records в 2017-м, On A Smiling Gust Of Wind.

Концерт пройдет 29 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU