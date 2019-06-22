В Воронеже этим летом вдвое вырос интерес к кондиционерам

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-22T19:59:32+03:00

При этом цена за год даже немного упала

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Во многих регионах страны в июне установилась сильная жара. Исключение не стала и Воронежская область: жители нашего региона уже получали штормовое предупреждение в связи с ожидающейся аномальной жарой. Но как от нее спасаться?

Так исследователи сервиса «Авито» зафиксировали, что спрос на кондиционеры в стране увеличился почти вдвое (+76,5%) и вырос во всех 23 крупнейших городах. Воронеж входит в тройку городов, где максимально вырос спрос на кондиционеры. По сравнению с прошлым летом горожане в два раза чаще стали интересоваться данной техникой.

Что же касается средней стоимости этого спасительно прибора, то в нашем регионе она составила 14 500 рублей. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. Но опять же нужно обратить внимание, что речь идет только о продажах по объявлениям. Быть может, поэтому средняя цена в том же Санкт-Петербурге - более 33 тысяч рублей. А самая низкая цена в Барнауле - 12 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU