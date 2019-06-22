В Воронеже после столкновения отечественных легковушек пострадала женщина-пешеход

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-22T18:59:42+03:00

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На улице Центральной, которая находится практически на окраине Воронежа, на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала 53-летняя женщина. По данным городской Госавтоинспекции, авария случилась 22 июня примерно в 9.50.

Жительница Воронежа, прежде чем перейти дорогу, дождалась пока остановится «Лада Калина». Сидевший за рулем отечественной легковушки 35-летний мужчина предусмотрительно затормозил.

Вот только ехавшая следом на «Ладе Гранта» 35-летняя женщина почему-то не сумела сориентироваться в ситуации. Она въехала в «Калину», которую в итоге и отбросило на на 53-летнюю женщину. Сама же «Гранта» на встречной полосе столкнулась с автомобилем «Рено», которым управлял 56-летний воронежец.

В итоге женщину-пешехода госпитализировали. Инспекторам же предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU