В Воронежской области разыскивают пенсионера с телескопической палкой

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-22T18:44:51+03:00

Приглядитесь, быть может, вы видели его?

Мужчина с прошлого дня не выходил на связь с близкими

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Волонтеры воронежского поискового отряда Лиза Алерт призывают жителей нашего региона помочь в поиске 79-летнего Виктора Зуева. Нужны люди, которые могли бы распространить ориентировки по городу, кроме того ищут тех, кто сможет на велосипеде или мотоцикле помочь искать Виктора Сергеевича.

С 21 июня местонахождение пожилого мужчины неизвестно. Он вышел из своего дома в Борисоглебске и с тех пор никак не связывался ни с родными, ни с близкими.

Его рост - 160 см. Виктор Сергеевич худощавого телосложения, у него карие глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю рубашку, темно-серые спортивные штаны, шлепанцы и темно-серую бейсболку.

Кроме того, у мужчины с собой была поясная сумка. Он опирался на алюминиевую телескопическую палку, крашеную под дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU