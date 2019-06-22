В Воронежской области разыскивают пенсионера с телескопической палкой
Волонтеры воронежского поискового отряда Лиза Алерт призывают жителей нашего региона помочь в поиске 79-летнего Виктора Зуева. Нужны люди, которые могли бы распространить ориентировки по городу, кроме того ищут тех, кто сможет на велосипеде или мотоцикле помочь искать Виктора Сергеевича.
С 21 июня местонахождение пожилого мужчины неизвестно. Он вышел из своего дома в Борисоглебске и с тех пор никак не связывался ни с родными, ни с близкими.
Его рост - 160 см. Виктор Сергеевич худощавого телосложения, у него карие глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю рубашку, темно-серые спортивные штаны, шлепанцы и темно-серую бейсболку.
Кроме того, у мужчины с собой была поясная сумка. Он опирался на алюминиевую телескопическую палку, крашеную под дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU