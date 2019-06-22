2019-06-22T17:51:47+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую мотоциклиста при повороте

Женщина признала свою вину
Олег ИВАНОВ
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Дело направлено в судДело направлено в судФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Все произошло 18 октября 2018 года. Примерно в 17.40 по улице 9 Января в направлении улицы Торпедо ехала 28-летняя жительница Воронежа на автомобиле «Рено Логан».

Хозяйка машины в какой-то момент решила повернуть налево, в сторону улицы Пешестрелецкой. Она не убедилась в безопасности маневра и выехала на встречную полосу, не уступив дорогу машинам, движущимся во встречном направлении. В итоге произошло столкновение с мотоциклом «Кавасаки Вулкан», за рулем которого был 27-летний житель Семилукского района. Он ехал со стороны улицы Торпедо в направлении проспекта Труда.

- В результате ДТП водителю мотоцикла, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинены телесные повреждения, которые квалифицируются в совокупности, как причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создающий непосредственно угрозу для жизни, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина признала свою вину. На днях как раз было окончено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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