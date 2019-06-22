2019-06-22T16:52:02+03:00
Общество

Воронежцы вновь жалуются на захватившую город вонь

Интересно, что сейчас как раз тестируют новую добавку против неприятного запаха
Олег ИВАНОВ
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Порой, кажется, что в городе нет района, где бы хорошо пахлоПорой, кажется, что в городе нет района, где бы хорошо пахлоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- В центре снова жуткая вонь! Специально делают, как выходные, так дышать нечем! - такое сообщение 22 июня появилось в социальной сети, в группе «Типичный Воронеж». Казалось бы, неприятные «ароматы», появляющиеся то в одной, то в другой части города, уже не удивляют горожан. Но в эти выходные, судя по комментариям, проблема снова обострилась.

- Впервые в Ленинском районе на улице Краснознаменная такая вонь. Жара плюс жуткая вонь, - пишет Карина Туманова.

- Левобережный, тоже воняет, - подтверждает Александра Лихачева.

- В Юзах тоже с утра. Я проснулась с утра, окна были открыты, и дома запах распространился, и на улицу вышла - везде, - удивляется Маша Королева.

Это лишь часть тех сообщений, что оставили воронежцы под утренним сообщением - складывает представление, что эти выходные начались не лучшим образом для нашего города. Некоторые жители и вовсе уверяют, что запах настолько плохо, что им физически трудно его переносить - их попросту тошнит. Приходится плотно закрывать все окна и двери.

Напомним, что на очистных сооружениях Воронежа как раз тестируют новую добавку против вони. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал предполагаемых виновников: это предприятия, расположенные на левом берегу водохранилища. При этом явных доказательств в отношении них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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