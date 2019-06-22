2019-06-22T15:54:19+03:00
Происшествия

В Воронеже на Московском проспекте сбили двух пешеходов

Мужчина и женщина перебегали дорогу не по переходу
Олег ИВАНОВ
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Видимо, воронежцы решили ночью сократить дорогу и не пошли до пешеходного переходаВидимо, воронежцы решили ночью сократить дорогу и не пошли до пешеходного переходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Двое жителей Воронежа, решивших перебежать дорогу у дома № 95 на Московском проспекте, попали под машину. Горожане, видимо хотели сократить путь и не дошли до пешеходного перехода. ДТП, по сообщению городской Госавтоинспекции, случилось 21 июня в 23.50.

26-летний водитель автомобиля «Мазда-3» не успел затормозить перед выскочившей парой. В итоге 38-летние мужчина и женщина были госпитализированы - у обоих тяжелые сочетанные травмы. Инспекторам предстоит выяснить все детали произошедшего инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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