В Воронеже на Московском проспекте сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-22T15:54:19+03:00

Видимо, воронежцы решили ночью сократить дорогу и не пошли до пешеходного перехода Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мужчина и женщина перебегали дорогу не по переходу

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Воронежа, решивших перебежать дорогу у дома № 95 на Московском проспекте, попали под машину. Горожане, видимо хотели сократить путь и не дошли до пешеходного перехода. ДТП, по сообщению городской Госавтоинспекции, случилось 21 июня в 23.50.

26-летний водитель автомобиля «Мазда-3» не успел затормозить перед выскочившей парой. В итоге 38-летние мужчина и женщина были госпитализированы - у обоих тяжелые сочетанные травмы. Инспекторам предстоит выяснить все детали произошедшего инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU