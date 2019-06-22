На воронежской трассе «Шевроле Авео» улетел в отбойник

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-22T14:33:33+03:00

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В дорожное ограждение на 515-ом километре трассы М-4 «Дон» влетел автомобиль «Шевроле Авео». За рулем иномарки был 32-летний житель Ростовской области. Мужчина ехал со стороны Москвы в сторону Ростова. По данным областной Госавтоиснпекции, ДТП случилось 21 июня в 22.50.

В результате аварии пострадала пассажир автомобиля «Шевроле», 30-летняя жительница Воронежа. Девушку госпитализировали в одну из больниц города. Характер ее травм не уточняется. Инспекторам предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU