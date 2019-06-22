2019-06-22T14:12:13+03:00
Происшествия

Юный мотоциклист столкнулся с отечественной легковушкой в Воронеже

У парня диагностирован открытый перелом левого бедра
Олег ИВАНОВ
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19-летнего водителя мотоцикла «Восход» госпитализировали в одну из больниц Воронежа. Молодой человек на своем двухколесном транспортном средстве столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21101». За рулем отечественной легковушки был 24-летний мужчина. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 21 июня в 22.20 у дома №11 на улице Ржевской.

Известно, что 19-летний мотоциклист получил травматический шок. Кроме того, у него диагностирован открытый перелом левого бедра.

Инспекторам предстоит определить обстоятельства произошедшего ДТП. Напомним, в тот же день на воронежской трассе мотоциклист влетел в фуру «Фредлайнер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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