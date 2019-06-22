2019-06-22T12:53:24+03:00
Происшествия

Мошенники предлагают воронежским пенсионерам «компенсации» за фальсифицированное медоборудование

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Олег ИВАНОВ
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67-летнему жителю Нововоронежа на мобильный телефон позвонила незнакомца и сообщила, что ему полагается компенсации за ранее приобретенное «фальсифицированное» медицинское оборудование. Пенсионер поверил. Но в итоге лишился 135 тысяч рублей под предлогом оплаты налоговой пошлины. Деньги пенсионер сам перевел на указанный мошенницей банковский счет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих целях. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва невольно выдает при общении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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