Мошенники предлагают воронежским пенсионерам «компенсации» за фальсифицированное медоборудование

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-22T12:53:24+03:00

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67-летнему жителю Нововоронежа на мобильный телефон позвонила незнакомца и сообщила, что ему полагается компенсации за ранее приобретенное «фальсифицированное» медицинское оборудование. Пенсионер поверил. Но в итоге лишился 135 тысяч рублей под предлогом оплаты налоговой пошлины. Деньги пенсионер сам перевел на указанный мошенницей банковский счет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих целях. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва невольно выдает при общении.

ИСТОЧНИК KP.RU