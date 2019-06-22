В Воронеже оказались самые дорогие в стране платья для выпускного вечера

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-22T11:36:07+03:00

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В 2019-ом средняя цена платья для выпускницы достигла 4 тысяч рублей. Это на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом, чтобы красиво попрощаться со школой, лучше всего покупать наряд в Ижевске - там он обойдется дешевле всего. А вот кому придется раскошелиться, так это воронежским родителям дочерей, ведь в нашем городе, согласно данным сервиса объявлений «Авито», самые дорогие выпускные платья.

Исследователи подсчитали, что с прошлого выпускного средняя цена на платье в нашем городе за год выросла на 37,9%. Сейчас она равна 5 400 рублям. Даже в столице нашей страны ценник скромнее - 4 900 рублей. Хотя нужно учитывать, что речь все-таки идет о тех платьях, что продаются на сайте объявлений, а не в салонах или магазинах. Тем не менее, нельзя не учитывать, что спрос на выпускные платья «по объявлениям» в России за год увеличился на 8%.

Напомним, в этом году общегородской выпускной пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. В празднике примут участие почти четыре тысячи выпускников, еще около 1300 решили отмечать окончание школы в традиционной форме: в кафе и ресторанах. За безопасностью в Воронеже будут следить 150 охранников.

ИСТОЧНИК KP.RU