2019-06-22T11:22:33+03:00
Общество

Из-за пожароопасной обстановки в Воронежской области подразделения МЧС переведены на усиленный режим

Особо тщательно патрулировать территорию региона будут как минимум на этих выходных
Олег ИВАНОВ
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В связи с осложнением пожароопасной обстановки в Воронежской области на эти выходные дни, 22 и 23 июня, подразделения МЧС России переведены на усиленный режим службы. Спасатели будут патрулировать территории региона, где возможны вошгорания. А вот нарушителей особого режима ждет наказание.

- Нарушителям грозит штраф от 2 000 до 4 000 рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Мы уже сообщали воронежцам о штормовом предупреждении в связи с ожидающейся аномальной жарой. С 21 по 25 июня воздух раскалится до +30 или даже до +33, что на семь градусов выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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