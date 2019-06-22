2019-06-22T10:55:20+03:00
Происшествия

На воронежской трассе мотоциклист влетел в фуру «Фредлайнер»

Пассажир мотоцикла погиб на месте
Олег ИВАНОВ
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Все, что осталось от мотоциклаВсе, что осталось от мотоциклаФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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На 661 км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, водитель мотоцикла «Альфа Ромео», 27-летний житель села Александровка-Донская, влетел в тягач «Фредлайнер». За рулем грузовика был 54-летний житель Брянской области. ДТП случилось 21 июня в Павловском районе примерно в 08.20.

- В результате ДТП пассажир мотоцикла, 35-летний житель села Заосередные сады, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Тяжело представить, как после столкновения с таким тягачем удалось выжить самому водителю мотоцикла Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Тяжело представить, как после столкновения с таким тягачем удалось выжить самому водителю мотоциклаФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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