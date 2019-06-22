2019-06-22T10:07:18+03:00
Общество

Быстрее и экономнее: воронежцы рассказали, почему стали ездить на работу на велосипеде

Однако у многих горожан есть свои причины не переходить на этот вид транспорта
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
На некоторых предприятиях есть настоящие велопарковкиНа некоторых предприятиях есть настоящие велопарковкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области служба исследований HeadHunter решила узнать, у работников регулярно пользующихся велосипедом, чтобы добраться до своего места службы, почему они выбрали именно этот вид транспорта. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Так, более половины воронежцев, пользующихся велосипедом в поездках на работу, считают это возможностью развеяться и передохнуть (60%). Еще 46% считают это экономией денег, 49% предпочитают велосипед, так как являются сторонниками здорового образа жизни. Считают велосипед более быстрым транспортом 57% респондентов из Воронежской области, а вот пользуются им из соображений экологии 43%.

Основная причина, по которой жители нашего региона не пользуются велосипедом, чтобы доезжать до работы — это отсутствие душа в офисе (33%). 45% опасаются за свою жизнь, ведь в черте города нет оборудованных велодорожек, и приходится ехать по проезжей части. 21% считают, что на велосипеде до работы добираться слишком долго, еще у 43% респондентов просто нет двухколесного транспорта. 7% респондентов пояснили, что в их компании такой вид передвижения, как велосипед, считается непристижным. 12% и вовсе не умеют ездить на этом виде транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники предлагают воронежским пенсионерам «компенсации» за фальсифицированное медоборудование
Мошенники предлагают воронежским пенсионерам «компенсации» за фальсифицированное медоборудование
В Воронеже оказались самые дорогие в стране платья для выпускного вечера
Из-за пожароопасной обстановки в Воронежской области подразделения МЧС переведены на усиленный режим
На воронежской трассе мотоциклист влетел в фуру «Фредлайнер»
В Воронежской области в ДТП погиб пенсионер-велосипедист
На очистных сооружениях Воронежа тестируют новую добавку против вони
Краеведы позвали воронежцев на благоустройство лесной братской могилы
В Воронеже на пожаре в многоэтажном доме пострадал человек
Руководителем тарифного управления Воронежской области стал Евгений Бажанов
За безопасностью на общегородском выпускном в Воронеже будут следить 150 охранников
В выходные в Воронеже будут ремонтировать пять улиц в центре города
В Воронеже полицейские поймали женщину, укравшую детскую коляску
Жители Новоусманского района жалуются на проблемы с электричеством
В Воронежском заповеднике загорелась лесная подстилка
Александр Гусев: «Власть обречена на открытость»
Совет преобразований
В Воронеже пройдут соревнования служб экстренного реагирования
Главой администрации района Воронежской области стал поэт-спортсмен
В Воронеже в июле снесут 20 ларьков