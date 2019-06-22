Быстрее и экономнее: воронежцы рассказали, почему стали ездить на работу на велосипеде

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-22T10:07:18+03:00

Однако у многих горожан есть свои причины не переходить на этот вид транспорта

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В Воронежской области служба исследований HeadHunter решила узнать, у работников регулярно пользующихся велосипедом, чтобы добраться до своего места службы, почему они выбрали именно этот вид транспорта. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Так, более половины воронежцев, пользующихся велосипедом в поездках на работу, считают это возможностью развеяться и передохнуть (60%). Еще 46% считают это экономией денег, 49% предпочитают велосипед, так как являются сторонниками здорового образа жизни. Считают велосипед более быстрым транспортом 57% респондентов из Воронежской области, а вот пользуются им из соображений экологии 43%.

Основная причина, по которой жители нашего региона не пользуются велосипедом, чтобы доезжать до работы — это отсутствие душа в офисе (33%). 45% опасаются за свою жизнь, ведь в черте города нет оборудованных велодорожек, и приходится ехать по проезжей части. 21% считают, что на велосипеде до работы добираться слишком долго, еще у 43% респондентов просто нет двухколесного транспорта. 7% респондентов пояснили, что в их компании такой вид передвижения, как велосипед, считается непристижным. 12% и вовсе не умеют ездить на этом виде транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU