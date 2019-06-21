2019-06-21T20:06:04+03:00
Общество

На очистных сооружениях Воронежа тестируют новую добавку против вони

В ее состав входят мел и известняк
Елена ФЕДЯШЕВА
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Поможет ли новый препарат?Поможет ли новый препарат?Фото: из архива «КП»
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Новую добавку для улучшения переработки сточных вод и предупреждения выделения неприятных запахов начали использовать на постоянной основе на левобережных очистных сооружениях. Об опыте применения реагентной добавки «Дезолак» представители ЛОС доложили на совещании в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

- Внедрение данной реагентной добавки позволяет обеспечить санитарно-бактериологическую очистку осадка сточных вод от патогенных микроорганизмов за счет высокотемпературной реакции, обеспечивает дезодорацию осадка, понижает класс опасности осадка. Основным сырьем для производства препарата служит мел и известняк, прошедшие высокотехнологическую обработку, - рассказали в департаменте.

По результатам совещания приняли решение подготовить с учетом мнения специалистов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета рекомендации о повышении эффективности использования дезолака на левобережных очистных сооружения и о его использовании в технологическом процессе очистки сточных вод на правобережных очистных сооружениях

ИСТОЧНИК KP.RU

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