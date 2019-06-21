Краеведы позвали воронежцев на благоустройство лесной братской могилы
Воронежские краеведы объявили накануне Дня памяти и скорби вахту по благоустройству одного из братских захоронений времен Великой Отечественной войны. Могила находится недалеко от Чертовиц.
О могиле заботилась санитарка местного санатория бака Катя, которая узнала о захоронении от военного врача медсанбата, Надежды Дроздовой. По ее информации, в лесу за годы войны захоронили в общей сложности около шести тысяч воинов. Сейчас на месте стоит самодельный памятник – деревянная табличка, которую установила Баба Катя.
Краеведы призывают воронежцев навести порядок на могиле и благоустроить место вокруг нее 22 июня. Связаться с организаторами акции можно на странице сообщества «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ. Экскурсии по Воронежу» соцсети «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU