2019-06-21T19:40:04+03:00
Общество

Краеведы позвали воронежцев на благоустройство лесной братской могилы

Мероприятие пройдет в районе Чертовиц 22 июня
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Экскурсии по Воронежу"фото со страницы сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Экскурсии по Воронежу"
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Воронежские краеведы объявили накануне Дня памяти и скорби вахту по благоустройству одного из братских захоронений времен Великой Отечественной войны. Могила находится недалеко от Чертовиц.

О могиле заботилась санитарка местного санатория бака Катя, которая узнала о захоронении от военного врача медсанбата, Надежды Дроздовой. По ее информации, в лесу за годы войны захоронили в общей сложности около шести тысяч воинов. Сейчас на месте стоит самодельный памятник – деревянная табличка, которую установила Баба Катя.

Краеведы призывают воронежцев навести порядок на могиле и благоустроить место вокруг нее 22 июня. Связаться с организаторами акции можно на странице сообщества «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ. Экскурсии по Воронежу» соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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