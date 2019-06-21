В Воронеже на пожаре в многоэтажном доме пострадал человек

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-21T19:06:21+03:00

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В пятницу, 21 июня из окна одной из квартир дома №160 на улице Беговой повалил густой дым. Очевидцы позвонили в службу спасения. На место ЧП выехали три пожарных части в составе 16 человек и четырех машин техники. Оказалось, что в квартире горели вещи на площади два квадратных метра загорелись вещи.

Возгорание ликвидировали в течение 20 минут. Как сообщает, пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU