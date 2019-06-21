Руководителем тарифного управления Воронежской области стал Евгений Бажанов
Нового чиновника назначил своим указом губернатор
Изменить размер текста:
В пятницу, 21 июня, пресс-служба правительства Воронежской области сообщила об официальном назначении на должность руководителя регионального управления по регулированию тарифов 40-летнего Евгения Бажанова. Соответствующий указ подписал глава области Александр Гусев. Чиновник назначен на срок полномочий действующего губернатора.
Ранее Евгений Бажанов занимал должность руководителя управления муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU