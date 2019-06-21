В Воронеже полицейские поймали женщину, укравшую детскую коляску

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-21T17:51:20+03:00

Она увидела ее в подъезде, забрала и продала за тысячу рублей

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В апреле 2019 года к полицейским пришла 35-летняя женщина, живущая в одной из многоэтажек микрорайона Шилово. Она рассказала, что у нее украли детскую коляску, стоящую 30 тысяч рублей. Женщина сообщила, что оставила ее в подъезде. Она ненадолго отлучилась, а когда вернулась, коляски уже не было.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с видеокамер во дворе, опросили местных жителей. Под подозрение полицейских попала ранее судимая за кражу 33-летняя женщина, также жительница Шилово. Она пустилась в бега. Оперативники опросили ее знакомых, чтобы узнать, где может находиться их приятельница, и у одной из них нашли похищенную коляску. Ее вернули владелице.

Через некоторое время полицейские задержали 33-летнюю женщину. Она призналась в краже. Рассказала, что, возвращаясь от знакомых, увидела в подъезде коляску и решила украсть ее, чтобы потом продать. На маршрутке отвезла похищенную вещь к себе домой. Потом она продала коляску своей знакомой за тысячу рублей.

- Женщину отправили в СИЗО, решается вопрос об ее аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU