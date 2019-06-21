2019-06-21T18:02:20+03:00
Общество

В выходные в Воронеже будут ремонтировать пять улиц в центре города

Горожан просят быть внимательными на них в ночное время
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В Воронеже продолжается плановый ремонт дорог. В ближайшие выходные 22 и 23 июня работы по замене асфальта пройдут на пяти улицах. Вот эти адреса:

– улица 20-летия ВЛКСМ: ночью 22.06 – устройство покрытия на съездах;

– набережная Массалитинова: ночью 22.06, 23.06 и 24.06 – фрезерование, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

– улица Орджоникидзе: 22.06 и 23.06 – фрезерование; 24.06 – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

– улица Плехановская: ночью 22.06, 23.06 и 24.06 – замена решёток ливнеприёмников, поднятие горловин колодцев;

– улица Чернышевского: ночью 23.06 и 24.06 – подготовительные работы под устройство покрытия.

Для удобства горожан работы проводятся в ночное время: с 23.00 до 6.00. Проезд по указанным участкам дорог не перекрывают полностью. Дорожники просят горожан проявлять осторожность при движении по этим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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