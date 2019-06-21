Жители Новоусманского района жалуются на проблемы с электричеством

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-21T17:14:03+03:00

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Жители сразу нескольких поселков Новоусманского района пожаловпались в редакцию "Комсомольской правды" на регулярные перебои с электричеством во время сильного ветра, грозы или дождей. Как только наступает непогода, улицы и даже поселки целиком обесточиваются.

- Ликвидации последствий приходится ждать по полдня, - говорят жители. - Местная аварийная служба не отвечает на звонки. У нас во время аварий прекращается подача воды (местные скважины питаются от сети) и отключается отопление. В чем проблема этого участка и планируется ли как-то ее устранить?- спросили мы в «Воронежэнерго».

Как рассказали нам энергетики, проблемы с электричеством во многом связаны с быстрыми темпами роста района, подключением новых объектов и перегрузкой местных сетей:

- За 5 месяцев 2019 года в Новоусманском районе был исполнен 361 договор о технологическом присоединении к сетям филиала «Россети Центр Воронежэнерго», для чего было построено и введено в работу 12 новых трансформаторных подстанций, 15 км воздушных линий электропередачи.

Временные, плановые отключения, о которых заранее предупреждают потребителей, происходят как раз во время работ на сетях по подключению новых объектов. Причинами же внеплановых отключений чаще всего становится падение деревьев на линии электропередачи во время неблагоприятных погодных условий.

- Кроме того, несанкционированное потребление электроэнергии сверх заявленной мощности может вызвать срабатывание автоматической защиты сети и отключение электроснабжения, - отметили в «Воронежэнерго».

Новоусманский район был включен в Программу цифровой трансформации электрических сетей, которая реализуется «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья». На сегодняшний день в рамках этой программы на воздушных линиях района уже введены в работу 62 устройства автоматического управления сетями. С их помощью можно установить место обрыва электрической сети, локализовать поврежденный участок и восстановить электроснабжение потребителей на неповрежденных участках без необходимости вмешательства людей. В 2020 году Новоусманский район электрических сетей должен стать полностью цифровым.

- Всю информацию об авариях можно круглосуточно передать по телефону бесплатной прямой линии 8 800 50 50 115, - уточнили энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU