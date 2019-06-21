В Воронежском заповеднике загорелась лесная подстилка

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-21T16:34:27+03:00

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В пятницу в полдень на окраине поселка Краснолесный загорелась сухая трава. Огонь охватил около двух гектаров лесной подстилки на расстоянии 50 метров от жилых домов. На тушение пожара бросили силы местного пожарного отделения и воронежского заповедника, на границе которого произошло ЧП, – пять машин и полтора десятка спасателей.

С помощью техники первым делом опахали охваченную огнем территорию, параллельно заливали очаг возгорания. Как рассказали очевидцы, в этом месте находятся старые, уже неиспользуемые иловые карты, обильно поросшие камышом и травой. Они-то и загорелись.

Когда с огнем удалось справиться, пожарные продолжили проливать территорию, для предупреждения повторного возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU