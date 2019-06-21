Совет преобразований
19 июня в большом зале городского Дворца творчества детей и юношества прошло заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области»
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В собрании приняли участие губернатор области Александр Гусев, председатель областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, руководители органов государственной власти региона и территориальных подразделений федеральных органов власти.
ИСТОЧНИК KP.RU