В Воронеже пройдут соревнования служб экстренного реагирования

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-21T15:54:58+03:00

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В понедельник, 24 июня, на территории воронежского центра медицины катастроф пройдут ежегодные соревнования по оказанию первой и экстренной медицинской помощи для сотрудников экстренного реагирования. В тренировке профессиональных навыков примут участие бригады скорой медицинской помощи Воронежа и бригада центра медицины катастроф.

Судьи оценят умения и навыки в оказании помощи пострадавшим на месте происшествия. Соревнования предполагают два этапа:

I этап – «Медицинский биатлон», состоящий из цепочки различных практических манипуляций, например, извлечение пострадавшего из машины, первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути, интубация трахеи, сердечно-легочная реанимация и т.д.;

II этап – оказание квалифицированной медицинской помощи при чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU