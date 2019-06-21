В Воронеже в июле снесут 20 ларьков
Большинство владельцев торговых объектов не удалось найти
Киоски были установлены без разрешительных документов,Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Воронеже снесут 20 незаконных киосков. Ларьки были установлены без разрешительных документов, поэтому их демонтируют уже в следующем месяце. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 21 июня.
Так, в Советском районе уберут десять точек. В Коминтерновском и Левобережном районах демонтируют по четыре павильона. А в Ленинском и Железнодорожном - по одному. Владельцы большей части киосков не найдены.
С подробным списком демонтируемых объектов можно ознакомиться на сайте мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU