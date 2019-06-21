2019-06-21T15:34:47+03:00
Происшествия

Дикий случай в Воронеже: мужчина расстрелял из пистолета 4-летнего ребенка

Из живота малыша достали пулю
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого задержали, с ним работают следователи.Подозреваемого задержали, с ним работают следователи.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 20 июня, в воронежскую больницу доставили четырехлетнего мальчика с ранением в брюшную полость. Ребенка срочно направили на операцию, во время которой врачи извлекли из живота пулю, предположительно, от пневматического пистолета. Сейчас малыш находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По данным пресс-службы СУСК по Воронежской области, все произошло на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного в Советском районе. По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего воронежца, который, по версии следствия, несколько раз выстрелил в ребенка. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом – был судим за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас с задержанным работают следователи, которые выясняют мотивы преступления. Кроме них возникает как минимум еще один вопрос: что четырехлетний ребенок один делал в гаражах?

- Сотрудники СК провели обыски, осмотры места происшествия, допросили очевидцев. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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