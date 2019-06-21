Бывшего начальника воронежской станции оштрафовали на 200 тысяч за взятку

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-21T14:47:23+03:00

Директора организации, который давал взятку, наказывать не стали за помощь следствию. Фото: Архив "КП"

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В Воронеже Центральный районный суд признал виновным бывшего замначальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Придача в получении взятки ( ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 21 июня.

Выяснилось, что мужчина с июня по ноябрь систематически получал деньги от директора одной из коммерческих организаций города Воронежа за организацию ускоренных сроков оформления и отправки вагонов без задержек на станции сортировки.

Суд назначил экс-сотруднику наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности по организации грузовых перевозок железнодорожным транспортом, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на один год.

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ уголовное дело в отношении взяткодателя прекратили. Его освободили от уголовной ответственности в связи с тем, что активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU