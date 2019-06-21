В Воронеже на «умной остановке» установили камеры видеонаблюдения
На улице Ворошилова возле дома №27 завершается оснащение «умной остановки». Здесь уже появилась специальная тактильная плитка для людей со слабым зрением. С задней стороны построили подпорную стену, установили бордюр и ограждение, а также предусмотрели пандус для инвалидов и детских колясок.
А недавно здесь появились камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город», что позволяет контролировать обстановку вблизи остановочного павильона.
- Работает подсветка, пассажирам доступны USB-порты для зарядки мобильных устройств, смонтировано электронное табло, информирующее о движении маршрутного транспорта и о времени прибытия на остановку конкретных единиц подвижного состава, - сообщили в управе Ленинского района.
Вскоре в павильоне заработает Wi-Fi и горожане смогут выходить в интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU