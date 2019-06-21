В Воронеже на «умной остановке» установили камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-21T14:15:42+03:00

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На улице Ворошилова возле дома №27 завершается оснащение «умной остановки». Здесь уже появилась специальная тактильная плитка для людей со слабым зрением. С задней стороны построили подпорную стену, установили бордюр и ограждение, а также предусмотрели пандус для инвалидов и детских колясок.

А недавно здесь появились камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город», что позволяет контролировать обстановку вблизи остановочного павильона.

- Работает подсветка, пассажирам доступны USB-порты для зарядки мобильных устройств, смонтировано электронное табло, информирующее о движении маршрутного транспорта и о времени прибытия на остановку конкретных единиц подвижного состава, - сообщили в управе Ленинского района.

Вскоре в павильоне заработает Wi-Fi и горожане смогут выходить в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU