2019-06-21T13:28:47+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали ограбившую три квартиры женщину

Женщина выслеживала момент, когда хозяева покидали дом, а затем обворовывала его
Юлия ДИДЕНКО
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В Острогоржском районе поймали женщину, которая ограбила несколько квартир на 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 21 июня.

С апреля по июнь в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей об ограблении их квартир. Преступления объединял одинаковый способ проникновения - путем свободного доступа. Похищались в основном только деньги. Общий ущерб составил около 130 тысяч рублей.

В итоге преступницу вычислили и задержали. В настоящее время установлена причастность 33-летней женщины к совершению трех краж. В отделе полиции она признала вину. Также женщина рассказала, что приезжала в сельские поселения, наблюдала, когда жители покидали свои дома, затем похищала их имущество. Передвигалась она на автомобиле ВАЗ-2114 со своим знакомым, которому рассказывала, что забирала вещи у своих родственников.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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