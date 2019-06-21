В Воронеже в июле заработает бесплатная часовая парковка у соцучреждений

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-21T13:17:32+03:00

Уже сейчас началась установка новых знаков у школ, детсадов и больниц города

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в середине июля начнет работу бесплатная часовая парковка у соцучреждений. Уже сейчас идет установка новых знаков у школ, детсадов и больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в пятницу, 21 июня.

В феврале областная дума приняла закон, который регулирует порядок организации и работы платных парковок. Так, было принято решение выделить места, где парковка будет бесплатной в течение часа. И для того, чтобы привести муниципальные акты в соответствие с областным законом, внесли соответствующие изменения в постановление мэрии №1405.

- Также разработали новые проекты организации движения на этих 36 участках улично-дорожной сети. Концессионеры провели строительно-монтажные работы по установке новых знаков. Сейчас готовится постановление администрации, которое закрепит все это. После его публикации, ориентировочно в середине июля, они и начнут действовать, – объяснили в пресс-службе мэрии.

Точные даты пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU