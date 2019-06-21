В Воронеже «Лада» влетела в дорожный каток: водитель легковушки погиб

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-21T12:19:30+03:00

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В Воронеже минувшей ночью произошло жуткое ДТП. «Лада-Калина» влетела в дорожный каток. От удара его отбросило на асфальтоукладчик. Водителя легковушки увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 21 июня.

Авария произошла в 1.05 на улице Софьи Перовской. 29-летний житель Россошанского района. ехал со стороны улицы Декабристов в сторону Чернавского моста и столкнулся с катком. Мужчину доставили в медучреждение. Но спасти его не удалось.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU