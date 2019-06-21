Под Воронежем убийцу матери посадили на девять лет
Суд вынес приговор по уголовному делу 30-летнего жителя Репьевского района. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
7 марта около дома на улице Воронежской села Платава Репьевского района 30-летний мужчина поругался со своей 55-летней матерью. Сын был сильно пьян. Он пошел домой, но мать, оставаясь на улице, продолжала оскорблять его. Сын пошел на кухню, взял нож. Потом вышел на улицу и два раза ударил его острием мать в грудь. Женщина умерла.
- Мужчина признал свою вину, ее также доказывают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - сообщил заместитель руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих.
Убийцу матери приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU