2019-06-21T12:04:21+03:00
Происшествия

Под Воронежем убийцу матери посадили на девять лет

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Убийство произошло в этом доме.Убийство произошло в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор по уголовному делу 30-летнего жителя Репьевского района. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

7 марта около дома на улице Воронежской села Платава Репьевского района 30-летний мужчина поругался со своей 55-летней матерью. Сын был сильно пьян. Он пошел домой, но мать, оставаясь на улице, продолжала оскорблять его. Сын пошел на кухню, взял нож. Потом вышел на улицу и два раза ударил его острием мать в грудь. Женщина умерла.

- Мужчина признал свою вину, ее также доказывают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - сообщил заместитель руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих.

Убийцу матери приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поймали ограбившую три квартиры женщину
В Воронеже в июле заработает бесплатная часовая парковка у соцучреждений
В Воронеже задержали заместителя УЭБ областного управления полиции
Воронежцев приглашают высказаться по поводу будущего облика музея ВДВ и парка «Победы»
В Воронежской области в пришкольных лагерях недокармливают детей
Как повлияют беспорядки в Грузии на перелеты из Воронежа в Тбилиси
В Воронеже «Лада» влетела в дорожный каток: водитель легковушки погиб
В Воронеже 24-летняя девушка утонула в водохранилище
В Воронежской области после смерти 6-летнего мальчика под колесами «Лады» возбудили уголовное дело
В Воронеже дело укравшего у знакомой 90 тысяч подростка направили в суд
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В Воронежской области 68-летний мужчина на «семерке» вылетел в кювет и погиб
В Воронеже компания задолжала сотрудникам 51 миллион рублей зарплаты