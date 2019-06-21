В Воронежской области после смерти 6-летнего мальчика под колесами «Лады» возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-21T11:17:54+03:00

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В Бобровском районе возбудили уголовное дело после смерти 6-летнего мальчика под колесами «Лады». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 21 июня.

Выяснилось, что накануне в 12.40 на улице Спартака села Чесменка 22-летний местный житель на «Ладе-Приоре» сбил 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения авто.

В результате ДТП малыш получил серьезные травмы. Сбивший его парень привез ребенка в лечебное учреждение. Но по дороге в больницу мальчик умер.

В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU