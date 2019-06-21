В Воронеже 24-летняя девушка утонула в водохранилище
В Воронеже на водохранилище утонула 24-летняя девушка. Как сообщают очевидцы, все произошло накануне, 20 июня. Горожанка пришла отдохнуть на набережную Авиастроителей со своими родителями. В какой-то момент она пошла купаться и начала тонуть. На помощь ей бросились другие местные жители, ее достали из воды и попытались реанимировать. Но спасти ее не удалось. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.
В пресс-службе СУ СК РФ подтвердили случившееся. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели девушки. Было осмотрено место ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU