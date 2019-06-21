2019-06-21T11:04:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области 68-летний мужчина на «семерке» вылетел в кювет и погиб

Авария произошла в селе Правая Хава Верхнемамонского района
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки в регионе зарегистрировано 93 ДТП.Всего за сутки в регионе зарегистрировано 93 ДТП.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В селе Правая Хава Верхнемамонского района ВАЗ-2107 вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 21 июня.

Авария произошла в 21.40 накануне, 20 июня. 68-летний водитель «семерки» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 93 ДТП. Из них в областном центре –57, на федеральных трассах – 11, в районах области – 25. В 14 ДТП пострадало 19 человек, трое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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