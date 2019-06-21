В Воронеже компания задолжала сотрудникам 51 миллион рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-21T09:55:20+03:00

Деньги работникам вернули с помощью другой компании и судебных приставов

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В Воронеже «Воронежтрубопроводстрой» задолжал своим сотрудникам 51 миллион рублей зарплаты. Деньги удалось вернуть после того, как в дело вмешались судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В Межрайонном отделе судебных приставов на компанию возбудили исполнительные производства. Выяснилось, что у фирмы есть дебиторская задолженность.

Судебные приставы взыскали долг с другого предприятия и на депозитный счет МОСП по ОИП поступил 51 миллион рублей. Эти деньги перечислили сотрудникам в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU