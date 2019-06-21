Воронежцев ждут жаркие и солнечные выходные

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-21T09:19:37+03:00

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Синоптики пообещали воронежцам жаркие и солнечные выходные. Днем столбик термометра будет поднимется до +34 градусов. Об этом рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Так, в пятницу, 21 июня, горожан ждет небольшая облачность без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура 31-33 градуса.

В ночь на субботу, 22 июня, температура будет варьироваться от 17 до 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до отметки в 33 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В ночь на воскресенье, 23 июня, синоптики обещают +19 градусов. А днем температура поднимется до +34 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.

Напомним, в Воронежской области из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение. Температура на 7 градусов превышает норму. В десяти районах чрезвычайно велика вероятность возникновения пожара. Местным жителям посоветовали по возможности не находиться долго на улице и пить больше жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU