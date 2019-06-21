В Воронежском заповеднике самец косули покрасовался в объектив фотоловушки
В Воронежском заповеднике в объектив фотоловушки попались косули и куница на водопое. Забавное видео опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети накануне.
У зверей все, как у людей. Самец косули важно походил перед камерой, покрасовался и гордо удалился. Он очень осторожен и внимателен. А самка оказалась игривой и невероятно любопытной, поэтому решила внимательно изучить новый предмет и даже понюхала его. В общем охотно дает собой полюбоваться. Куница же просто пробегала мимо. У нее свои дела.
Сотрудники заповедника решили загадать воронежцам загадку: какие птицы поют в лесу на видео? А вы сможете разобрать голоса?
Воронежский заповедник.Видео: Александр Мишин.
ИСТОЧНИК KP.RU