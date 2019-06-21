В Воронежском заповеднике самец косули покрасовался в объектив фотоловушки

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-21T08:45:48+03:00

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В Воронежском заповеднике в объектив фотоловушки попались косули и куница на водопое. Забавное видео опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети накануне.

У зверей все, как у людей. Самец косули важно походил перед камерой, покрасовался и гордо удалился. Он очень осторожен и внимателен. А самка оказалась игривой и невероятно любопытной, поэтому решила внимательно изучить новый предмет и даже понюхала его. В общем охотно дает собой полюбоваться. Куница же просто пробегала мимо. У нее свои дела.

Сотрудники заповедника решили загадать воронежцам загадку: какие птицы поют в лесу на видео? А вы сможете разобрать голоса?

Воронежский заповедник.Видео: Александр Мишин.

ИСТОЧНИК KP.RU