Воронежец отбил девушку у конкурента, сбросив на нее пакет с водой

20 Июнь 22:09 2019-06-20T22:09:32+03:00

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Невероятной историей поделился в соцсети житель Шилово Юрий Александрович.

Мужчина признался, что пять лет назад весьма своеобразно развлекался: кинул с балкона пакет с водой и попал прямо в девушку. Через два года он познакомился со своей будущей второй половиной.

Три года они прожили душа в душу. И вот 19 июня 2019 года для супругов настал момент истины. Неизвестно по какому поводу, но жена рассказала историю, что какой-то ублюдок пять лет назад скинул на нее пакет с водой. У девушки растеклась тушь, и она из-за неподобающего внешнего вида не пошла на свидание к парню. Тот обиделся, и в итоге они расстались.

Юрий Александрович признался, что он горд тем, что сорвал свадьбу нынешней жене, пусть и таким неожиданным способом. Но его опыт все же лучше не повторять. Раз на раз, знаете ли, не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU