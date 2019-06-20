2019-06-20T20:17:54+03:00
Общество

В центре Воронежа два дня будут перекрывать движение и запрещать парковку

Связано это с очередным выпуском курсантов военной академии
Юрий КОЗЛОВ
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В дни перекрытий нужно ориентироваться по этой схеме.В дни перекрытий нужно ориентироваться по этой схеме.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В мэрии объявили об очередном перекрытии движения. На этот раз связано оно с подготовкой церемонии выпуска курсантов Военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина и самим этим торжественным действом.

С 23.00 21 июня до 13.00 22 июня запретят парковку на площади Ленина и Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской);

22 июня с 9.00 до 13.00 перекроют движение по площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Плехановской и от проспекта Революции до улицы Кирова); улице Плехановской (от дома № 15 на площади Ленина до Пушкинской); Театральному проезду (от площади Ленина до Пушкинской);

С 23.00 28 июня до 13.00 29 июня будет запретят парковаться на площади Ленина; улице Плехановской (от улицы Дзержинского до Пушкинской); Театральном проезде (от площади Ленина до Пушкинской);

29 июня с 8.00 до 13.00 закроют движение по площади Ленина (со стороны библиотеки имени Никитина от улицы Платонова до улицы Кардашова и со стороны театра оперы и балета от дома № 11 на площади Ленина до улицы Кирова); улицам Кардашова; Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской). Также нельзя будет проехать по участку площади Ленина от проспекта Революции до Дворца бракосочетания.

В связи с перекрытием изменится движение автобусов и троллейбусов по обычной для таких случаев схеме. Подробнее об изменении пути общественного транспорта вы можете узнать здесь

Напомним также, что с 8.40 до 9.20 22 июня перекроют участок дороги возле вокзала Воронеж-1, примыкающий к памятнику Черняховскому. А с 8.00 22 июня до 20.00 4 июня нельзя будет проехать в районе дома № 1 по улице Дорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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