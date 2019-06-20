2019-06-20T19:58:55+03:00
Спорт

Воронежская бегунья выиграла первенство России

На счету наших спортсменок еще две бронзы
Юрий КОЗЛОВ
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Ирина Баулина бежит к победе.Ирина Баулина бежит к победе.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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C 14 по 16 июня в Калуге проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет (1997-99 гг.р.). В соревнованиях участвовали 650 спортсменов из 66 регионов страны. В составе спортивной сборной Воронежской области выступали представители муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №5 и областной спортивной школы олимпийского резерва № 21

В финальном забеге на 400 метров с барьерами Ирина Баулина (СШОР № 5) заняла первое место с результатом 58,41 сек, установив рекорд Воронежской области. Третье место также у воронежской спортсменки Олеси Буреевой (СШОР № 21).

Александра Афанасова (СШОР № 5) завоевала бронзовую медаль в беге на дистанции 10 тысяч метров с результатом 35:45,15 сек.

В командном зачете в высшей лиге команда Воронежской области заняла 7 место из 18 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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