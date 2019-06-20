2019-06-20T19:22:18+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарки сбили 15-летних парня и девушку

Одно ДТП случилось в самом центре города
Юрий КОЗЛОВ
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Обоих подростков увезли на скорой в больницы.Обоих подростков увезли на скорой в больницы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Два подростка пострадали в двух ДТП, случившихся 19 июня.

В 14.40 возле дома № 35 на улице Плехановской 15-летний парень ехал на велосипеде по «зебре» (в этом месте нет светофора). Его сбил «Ниссан-Жук», которым управлял 43-летний мужчина. Иномарка ехала по улице Куколкина в сторону Плехановской.

- Мальчик получил перелом бедра, его отвезли в больницу, - рассказали в отделе пропаганды полка ОБДПС ГИБДД МВД по Воронежу. – Наши сотрудники выясняют, почему водитель вовремя не затормозил и вообще не остановился при приближении к «зебре».

В 19.30 на улице Шендрикова Советского района 15-летняя девочка попала под колеса «Киа-Рио», ехавшей со стороны Южно-Моравской в направлении улицы Любы Шевцовой. По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте.

- Девочку отвезли в больницу, у нее сотрясение мозга и перелом плеча. Наши сотрудники проводят проверку обстоятельств ЧП. В частности, они выясняют, мог ли 44-летний избежать ДТП, - сообщили в отделе пропаганды полка ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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