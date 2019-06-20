В Воронеже на 13 дней закроют движение на Дорожной

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-20T19:03:29+03:00

У дома № 1 на улице Дорожной нельзя будет проехать с утра 22 июня до вечера 4 июля. Фото: из архива «КП»

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С 8.00 22 июня до 20.00 4 июля нельзя будет проехать по участку улицы Дорожной в самом ее начале, в районе дома № 1. В эти дни работники АО «ДСК» будут рыть землю для строительства сети хозфекальной канализации.

Напомним, 22 июня, закроют движение и у вокзала Воронеж-1 на участке, примыкающем к памятнику генералу Черняховскому. Там будут возлагать венки и цветы. Продлится перекрытие недолго, с 8.40 до 9.20. Схему движения в эти 40 минут можно увидеть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU