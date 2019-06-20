В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В региональном ГУ МЧС сообщили о полученном от синоптиков штормовом предупреждение в связи с ожидающейся аномальной жарой. С 21 по 25 июня воздух раскалится до +30 - 33, что на семь градусов выше нормы.
Из-за такой погоды в Борисоглебском, Грибановском, Терновском, Новохоперском, Поворинском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах установили V класс пожарной опасности. Это значит, что вероятность возникновения огня чрезвычайно высока.
Только в Нижнедевицком, Семилукском, Репьевском и Хохольском районах II класс пожарной опасности (значит, вероятность возгораний низка). В остальных районах и в Воронеже установили III класс. Что соответствует средней вероятности пожара.
Любителей шашлыков снова предупредили: по лесам будут ходить усиленные патрули.
ИСТОЧНИК KP.RU