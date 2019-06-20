В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-20T18:24:03+03:00

С 21 по 25 июня воздух раскалится до +30 - +33. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В региональном ГУ МЧС сообщили о полученном от синоптиков штормовом предупреждение в связи с ожидающейся аномальной жарой. С 21 по 25 июня воздух раскалится до +30 - 33, что на семь градусов выше нормы.

Из-за такой погоды в Борисоглебском, Грибановском, Терновском, Новохоперском, Поворинском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах установили V класс пожарной опасности. Это значит, что вероятность возникновения огня чрезвычайно высока.

Только в Нижнедевицком, Семилукском, Репьевском и Хохольском районах II класс пожарной опасности (значит, вероятность возгораний низка). В остальных районах и в Воронеже установили III класс. Что соответствует средней вероятности пожара.

Любителей шашлыков снова предупредили: по лесам будут ходить усиленные патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU